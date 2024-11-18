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В Красноярске ищут подрядчика, который построит школу в Тихих Зорях

Объявлены торги на поиск подрядчика для завершения строительства школы в микрорайоне Тихие Зори.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске ищут подрядчика, который построит школу в Тихих Зорях. Об этом сообщили в мэрии.

Мэрия объявила аукцион на поиск подрядчика, который построит школу в микрорайоне Тихие Зори. Стоимость работ — 1 млрд 575 млн рублей. Итоги подведут через 10 дней. К работам подрядчик должен приступить сразу после заключения контракта, завершить строительство до конца сентября 2026 года.

Отметим, что предыдущий подрядчик был отстранен. Он успел забить сваи под возведение школы, а также начал строить стены цокольного этажа. Школа рассчитана на 1 550 учеников.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске завершается реконструкция школы № 86. Она будет открыта в январе.

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