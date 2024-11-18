В Красноярске ищут подрядчика, который построит школу в Тихих Зорях. Об этом сообщили в мэрии.
Мэрия объявила аукцион на поиск подрядчика, который построит школу в микрорайоне Тихие Зори. Стоимость работ — 1 млрд 575 млн рублей. Итоги подведут через 10 дней. К работам подрядчик должен приступить сразу после заключения контракта, завершить строительство до конца сентября 2026 года.
Отметим, что предыдущий подрядчик был отстранен. Он успел забить сваи под возведение школы, а также начал строить стены цокольного этажа. Школа рассчитана на 1 550 учеников.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске завершается реконструкция школы № 86. Она будет открыта в январе.