В Красноярске ищут подрядчика, который построит школу в Тихих Зорях

Мэрия объявила аукцион на поиск подрядчика, который построит школу в микрорайоне Тихие Зори. Стоимость работ — 1 млрд 575 млн рублей. Итоги подведут через 10 дней. К работам подрядчик должен приступить сразу после заключения контракта, завершить строительство до конца сентября 2026 года.