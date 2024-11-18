В Казахстане около 8 млрд тенге выделили на строительство детсада

По данным пресс-службы правительства, принято решение о выделении 7,8 млрд тенге на строительство специального детского сада для особенных детей в городе Актобе. Его открытие обеспечит 300 особых детей воспитанием и коррекционной помощью. Учреждение оснастят всем необходимым для комфортного пребывания, развития и обучения дошкольников.