Россия рассматривает новый маршрут поставок газа в Китай — через Казахстан

«Потенциально рассматриваем сейчас с китайскими друзьями новый маршрут — через Казахстан, который может составить порядка до 35 млрд кубометров газа».
Вице-премьер напомнил, что сейчас примерно одна треть всего торгово-экономического оборота занимает энергетика. Так, поставки нефти в Поднебесную в 2023 году составили 107 млн тонн, что обеспечило 20% потребностей страны в этом ресурсе.
В этом году Россия поставила в КНР около 40 млрд кубометров газа. Газопровод «Сила Сибири» выйдет на максимальную мощность в 38 млрд кубометров в 2025 году. Кроме того, подписано соглашение о строительстве нового газопровода «дальневосточный маршрут» — продолжения газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» общей мощностью 10 млрд кубометров. Проект планируется завершить в 2027 году, уточнил Новак.