Россия рассматривает новый маршрут поставок газа в Китай — через Казахстан

В этом году Россия поставила в КНР около 40 млрд кубометров газа. Газопровод «Сила Сибири» выйдет на максимальную мощность в 38 млрд кубометров в 2025 году. Кроме того, подписано соглашение о строительстве нового газопровода «дальневосточный маршрут» — продолжения газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» общей мощностью 10 млрд кубометров. Проект планируется завершить в 2027 году, уточнил Новак.