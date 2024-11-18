«Авиадвигатель» просит принудительно взыскать почти 500 тыс. евро со структуры ЕС

В общей сложности структура ОДК требовала с агентства 484 тыс. евро неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Как следует из материалов дела, в 2021 году «Авиадвигатель» направил будущему ответчику заявление на сертификацию двигателя ПД-14, после чего перечислил 409 тыс. евро за эту услугу. 24 февраля EASA уведомило АО, что сертификационный базис находится на согласовании, а через четыре дня агентство заблокировало получение электронных писем от «Авиадвигателя». В итоге услуга оказана не была. Кроме того, суд решил, что до исполнения решения EASA будут начисляться проценты за пользование средствами по действующей ставке ЦБ.