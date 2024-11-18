Ограниченное к обороту имущество «Мотовилихи» выкупила ее бывшая «дочка»

Стали известны итоги повторных торгов по реализации более 18,9 тысяч единиц товарно-материальных ценностей «Мотовилихинских заводов». Победителем стал единственный участник — АО «Специальное конструкторское бюро». Имущество предприятия, которое было ограничено к обороту, организация приобрела за 7,355 млн рублей, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
По условиям сделки, претенденты должны были иметь лицензию на разработку, производство, установку, техобслуживание, ремонт и реализацию вооружения и военной техники.
Осенью 2023 года имущественный комплекс ПАО «Мотовилихинские заводы» выкупила компания из Татарстана АО «Ремдизель». Стоимость имущества завода составила более 1,276 млрд рублей. По информации издания, после этого активы предприятия переоформили на АО «Специальное конструкторское бюро», которое ранее было дочерней компанией «Мотовилихи». В июле единственным владельцем имущества стал холдинг «Технодинамика».
Напомним, «Мотовилихинские заводы» были признаны банкротом в 2018 году, на предприятии было введено конкурсное управление. Кредиторская задолженность заводов на тот момент составляла более 13,8 миллиарда рублей. На старейшем пермском заводе сейчас производят реактивные системы залпового огня, системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности.