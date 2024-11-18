Ограниченное к обороту имущество «Мотовилихи» выкупила ее бывшая «дочка»

Напомним, «Мотовилихинские заводы» были признаны банкротом в 2018 году, на предприятии было введено конкурсное управление. Кредиторская задолженность заводов на тот момент составляла более 13,8 миллиарда рублей. На старейшем пермском заводе сейчас производят реактивные системы залпового огня, системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности.