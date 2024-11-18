10 млрд тенге выделят из резерва правительства на закуп зерна у казахстанских фермеров

«Наше зерно станет конкурентоспособным на рынке Европы и Африки, Кавказа и других перспективных рынках. Принятие правил ожидаем в ближайшее время. Почти все министерства согласовали, пару министерств осталось. Я думаю, на этой неделе мы решим все эти вопросы».