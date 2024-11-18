10 млрд тенге выделят из резерва правительства на закуп зерна у казахстанских фермеров

Как рассказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 18 ноября 2024 года в Мажилисе, сегодня будут объявлены цены на закуп зерна. На первом этапе будет приобретено порядка 155 тыс. тонн.
«Завтра, наверное, на заседании правительства будет рассматриваться, будем закупать».
Он добавил, что на стадии принятия находятся правила субсидирования затрат на перевозку зерна. Этот вид субсидий позволит снизить расходы на перевозку зерна до портов Черного моря, Балтики и Юго-Восточной Азии.
«Наше зерно станет конкурентоспособным на рынке Европы и Африки, Кавказа и других перспективных рынках. Принятие правил ожидаем в ближайшее время. Почти все министерства согласовали, пару министерств осталось. Я думаю, на этой неделе мы решим все эти вопросы».