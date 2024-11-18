В Екатеринбург привезли тонны томатов, зараженных опасным вирусом

В Екатеринбург прибыла партия томатов из Туркменистана. 18 тонн овощей проверили специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Свердловской области.
Сотрудники регионального управления обнаружили, что партия томатов заражена. Опасную продукцию было решено полностью уничтожить.
— В партии свежих томатов весом 18 тонн, поступившей автомобильным транспортом из Туркменистана, был обнаружен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата, — рассказали в региональном ведомстве.
Заражение плодов подтвердила и лабораторная экспертиза. Отмечается, что выявленному вирусу могут быть подвергнуты не только помидоры, но и перцы. На овощах образуются морщинистые участки. Для людей он не опасен.