Во Владивостоке строят новую дорогу и съезды на трассу Седанка — Патрокл

Как рассказали в администрации Владивостока, на сегодняшний день на объекте уже завершили вырубку деревьев, и сейчас идет снятие верхнего слоя растительного грунта. Реализуемый проект преследует две основные цели: строительство новой дороги и модернизацию развязки. Реализуется он в рамках мастер-плана развития Владивостока.
Финансирование выделено из краевого бюджета благодаря специальному казначейскому кредиту. На эти средства также реконструируют перекресток улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока, капитально ремонтируют улицу Адмирала Горшкова и строят другие дороги на Патрокле.
По данным городского управления дорог, подрядчик уже разработал проект новой дороги и внес корректировки в план съезда и выезда на трассу. Изменения потребовались из-за выявленных несоответствий с геологическими данными.
Все работы проходят под контролем специалистов администрации города и независимых экспертов.
Напомним, что в рамках мастер-плана во Владивостоке идет реконструкция и строительство новых дорог. Так, продолжается реконструкция перекрестка на Второй Речке. После завершения работ транспортные потоки будут перераспределены, появятся дополнительные полосы движения, что позволит значительно снизить загруженность участка. На объекте уже ведутся работы по устройству подушек для опор троллейбусной сети, уплотнению щебеночного основания для асфальтирования, монтажу бортового камня и прокладке системы ливневой канализации.