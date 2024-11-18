Во Владивостоке строят новую дорогу и съезды на трассу Седанка — Патрокл

Напомним, что в рамках мастер-плана во Владивостоке идет реконструкция и строительство новых дорог. Так, продолжается реконструкция перекрестка на Второй Речке. После завершения работ транспортные потоки будут перераспределены, появятся дополнительные полосы движения, что позволит значительно снизить загруженность участка. На объекте уже ведутся работы по устройству подушек для опор троллейбусной сети, уплотнению щебеночного основания для асфальтирования, монтажу бортового камня и прокладке системы ливневой канализации.