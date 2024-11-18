Вице-премьер Шулейко сказал, что будет с сахаром в Беларуси

Заместитель председателя правительства Юрий Шулейко сказал, что будет с сахаром в Беларуси. Соответствующее заявление Шулейко сделал, как пишет news.by, в эфире телеканала «Беларусь 1», отвечая на вопросы об урожае сахарной свеклы и темпах ее переработки осенью 2024 года.
— Имеем в закромах 5,1 миллиона тонн свеклы, и 3 миллиона тонн мы уже переработали, — отметил Шулейко.
По словам вице-премьера Беларуси, переработчики планируют получить около 620 тысяч тонн сахара, но имеют место некоторые нюансы.
— Хотя и вал выше прошлого года, но сахаристость, к сожалению, немного ниже. Чуть больше половины — на внутренний рынок, остальное идет на продажу. Сахарная безопасность у нас в стране обеспечена вдвойне, — отметил заместитель главы Совмина Беларуси.