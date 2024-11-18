Вице-премьер Шулейко сказал, что будет с сахаром в Беларуси

— Хотя и вал выше прошлого года, но сахаристость, к сожалению, немного ниже. Чуть больше половины — на внутренний рынок, остальное идет на продажу. Сахарная безопасность у нас в стране обеспечена вдвойне, — отметил заместитель главы Совмина Беларуси.