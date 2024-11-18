Аналитики объяснили, что происходит с ценами в Беларуси

Инфляция продовольственной корзины в Беларуси в октябре составила 7,2% по сравнению с показателем октября 2023 года. По отношению к сентябрю этого года она замедлилась. Тогда ее фиксировали на уровне 7,5%. Ключевым фактором тенденции стало снижение цен на овощи, объясняют в Евразийском банке развития.