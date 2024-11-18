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Аналитики объяснили, что происходит с ценами в Беларуси

Инфляция продовольственной корзины в Беларуси в октябре составила 7,2% по сравнению с показателем октября 2023 года. По отношению к сентябрю этого года она замедлилась. Тогда ее фиксировали на уровне 7,5%. Ключевым фактором тенденции стало снижение цен на овощи, объясняют в Евразийском банке развития.

Источник: OL

Незначительно замедлилась инфляция непродовольственных товаров. Здесь речь идет о 4,1% в октябре после 4,2% в сентябре.

В целом инфляция в Беларуси в октябре составила 5,9% после 6% в сентябре.

Основной фактор роста цен — удорожание нерегулируемых услуг. В услугах в октябре инфляция повысилась до 6% после 5,6% в сентябре.

Причины заметного роста цен на нерегулируемые услуги — увеличение затрат на оплату труда и высокий уровень потребительского спроса.

В стране ускоряется базовая инфляция. Она достигла 5,3% в октябре после 5,1% в сентябре и 4,8% в августе. В товарном сегменте показатель сохраняется на умеренном уровне. Причина: регулирование цен.

экономика
инфляция