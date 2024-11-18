Казахстан просит Россию разрешить перевалку чечевицы в Турцию

АСТАНА, 18 ноя- Sputnik. В период с сентября 2023 года по август 2024 года Казахстан поставил за рубеж чечевицу на $81,6 млн. Это на $8,2 млн или на 11,2% больше, чем за предыдущий аграрный сезон, сообщает отраслевой вестник El.Dala.kz.