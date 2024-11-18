Казахстан просит Россию разрешить перевалку чечевицы в Турцию

Наиболее активно поставки казахстанской чечевицы шли:
- в Турцию — на $68,2 млн.
- в Азербайджан — на $2,7 млн.
- в ОАЭ — на $1,9 млн.
- в Кыргызстан — на $1,7 млн.
- в Афганистан — на $1,6 млн.
- в Туркменистан — на $1,3 млн.
- в Италию — на $0,7 млн.
- в Пакистан — на $0,6 млн.
- в Марокко — на $0,6 млн.
- в Иран — на $0,5 млн.
17 октября 2024 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию из Казахстана пшеницы, чечевицы и семян льна, заподозрив казахстанских грузоотправителей в реэкспорте европейской продукции.
Недавно председатель комитета госинспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана Сакен Каныбеков обратился к руководству Россельхознадзора с просьбой разрешить перевалку казахстанской чечевицы, предназначенной для поставки в Турцию.