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Казахстан просит Россию разрешить перевалку чечевицы в Турцию

АСТАНА, 18 ноя- Sputnik. В период с сентября 2023 года по август 2024 года Казахстан поставил за рубеж чечевицу на $81,6 млн. Это на $8,2 млн или на 11,2% больше, чем за предыдущий аграрный сезон, сообщает отраслевой вестник El.Dala.kz.

Источник: Минсельхоз Казахстана

Наиболее активно поставки казахстанской чечевицы шли:

  • в Турцию — на $68,2 млн.
  • в Азербайджан — на $2,7 млн.
  • в ОАЭ — на $1,9 млн.
  • в Кыргызстан — на $1,7 млн.
  • в Афганистан — на $1,6 млн.
  • в Туркменистан — на $1,3 млн.
  • в Италию — на $0,7 млн.
  • в Пакистан — на $0,6 млн.
  • в Марокко — на $0,6 млн.
  • в Иран — на $0,5 млн.

17 октября 2024 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию из Казахстана пшеницы, чечевицы и семян льна, заподозрив казахстанских грузоотправителей в реэкспорте европейской продукции.

Недавно председатель комитета госинспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана Сакен Каныбеков обратился к руководству Россельхознадзора с просьбой разрешить перевалку казахстанской чечевицы, предназначенной для поставки в Турцию.

экономика
сельское хозяйство