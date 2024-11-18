Топ-менеджер МТС Плясенко: домашний интернет стал услугой первой необходимости

Например, абонент приезжает на подземную парковку, куда не «добивает» сигнал базовой станции с улицы. Здесь он попадает в зону действия мобильной связи или общественной Wi-Fi-сети. То же самое происходит во всех местах потенциально неуверенного приема — в лифтах, холлах, коридорах. Поэтому, чтобы клиенты были на связи в любой точке здания, нужно тщательно проектировать мобильные и фиксированные сети в многоквартирных домах. Сейчас, заходя в современные жилые комплексы, мы заранее договариваемся с застройщиками, чтобы закладывать всю телеком- и ИТ-инфраструктуру еще на этапе строительства. Для этого у нас подписаны соглашения с крупнейшими девелоперами. В ряде случаев мы идем дальше — реализуем концепцию цифрового жилого комплекса, когда все цифровые решения интегрируются в единую сеть для комфортного взаимодействия жителей с системами видеонаблюдения, управления доступа и сервисами ЖКХ.