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В Анапе временно закрыли столовую из-за антисанитарии

Столовую в Анапе закрыли из-за антисанитарии на 90 суток.
Источник: Комсомольская правда

В Анапе на 90 суток закрыли столовую из-за антисанитарии. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Краснодарскому краю.

Столовая находится на улице Кирова. На владельца составили административный материал за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

«Индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность на объекте общественного питания учащихся образовательных организаций. Как выявила проверка, он допустил в работе многочисленные нарушения, создавшие угрозу жизни и здоровью детей», — сообщили в ведомстве.

С иском в суд обратилась служба Роспотребнадзора. После возбуждения исполнительного производства столовую опечатали. Владельца, в свою очередь, предупредили об ответственности, если он незаконно возобновит работу.