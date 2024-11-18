В Анапе временно закрыли столовую из-за антисанитарии

В Анапе на 90 суток закрыли столовую из-за антисанитарии. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Краснодарскому краю.
Столовая находится на улице Кирова. На владельца составили административный материал за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
«Индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность на объекте общественного питания учащихся образовательных организаций. Как выявила проверка, он допустил в работе многочисленные нарушения, создавшие угрозу жизни и здоровью детей», — сообщили в ведомстве.
С иском в суд обратилась служба Роспотребнадзора. После возбуждения исполнительного производства столовую опечатали. Владельца, в свою очередь, предупредили об ответственности, если он незаконно возобновит работу.