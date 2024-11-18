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Вице-премьер объяснил, почему в этом году посадили меньше картофеля, чем обычно

В этом году урожай картофеля в Беларуси будет на уровне 990 тыс. тонн. По мнению вице-премьера Юрия Шулейко, для внутреннего рынка этого объема достаточно, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

На экспорт поставят 300 тыс. тонн. В этом году Россия увеличила импорт белорусского картофеля на 60,8%.

В 2023 году в Беларуси собрали более 1 млн тонн картофеля. Урожайность тогда была на 1 центнер с гектара выше, чем годом ранее.

По словам вице-премьера, в этом сезоне в Беларуси меньше посадили картофеля, чем в прошлом году. Это связано с тем, что уровень востребованности прошлых лет показал, что его столько не нужно.

В целом урожая картофеля, свеклы, лука и моркови для внутреннего рынка хватит. Капусты в этом году вырастили с излишками.

В следующем году планируют увеличить площади под посев лука.

экономика
сельское хозяйство