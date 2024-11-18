Вице-премьер объяснил, почему в этом году посадили меньше картофеля, чем обычно

На экспорт поставят 300 тыс. тонн. В этом году Россия увеличила импорт белорусского картофеля на 60,8%.
В 2023 году в Беларуси собрали более 1 млн тонн картофеля. Урожайность тогда была на 1 центнер с гектара выше, чем годом ранее.
По словам вице-премьера, в этом сезоне в Беларуси меньше посадили картофеля, чем в прошлом году. Это связано с тем, что уровень востребованности прошлых лет показал, что его столько не нужно.
В целом урожая картофеля, свеклы, лука и моркови для внутреннего рынка хватит. Капусты в этом году вырастили с излишками.
В следующем году планируют увеличить площади под посев лука.