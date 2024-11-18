Калининградский производитель планирует наладить поставки протеиновых макарон в Арабские Эмираты

Калининградский производитель планирует наладить поставки макарон в Арабские Эмираты. ООО «МИК» планирует экспортировать пасту на основе протеина. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказала учредитель компании Оксана Педзевичус.
«Мы используем бельгийский высокоочищенный протеин. Это уникальная линейка, таких нет ни за рубежом, ни в России. Сейчас с Арабскими Эмиратами ведём переговоры именно по этой линейке».
Производственные мощности «Макаронных изделий» находятся в Калининграде. Линия рассчитана на выпуск 50 тонн продукции в месяц. В ассортименте компании — паста с чернилами каракатицы, макароны Rossana e`pappare, безглютеновые макароны из кукурузной муки и изделия из спельты.
В апреле стало известно, что ООО «МИК» наладило экспорт макарон в Чехию и Германию. Сейчас компания осваивает местный рынок. Продукцию начали поставлять в «Викторию», «Спар», «Натурово», «Альмак», «Фруктоманию», «Ю-Маркет», Мetro и другие магазины.