В Краснодаре назвали топ вакансий, на которые берут без опыта. Пятерку профессий назвали аналитики сервиса для бесплатного размещения объявлений.
Так, в топ вакансий вошли администратор, сортировщик, бариста. Кроме того, без опыта трудоустраивают специалистов поддержки и менеджеров по развитию бизнеса.
Зарплата сотрудников в среднем составляет от 33 до 66 тысяч рублей.
Как отмечают аналитики, высокий спрос на кадры при серьезном дефиците сотрудников приводит к конкуренции работодателей за привлечение новых специалисты. Компании чаще рассматривают молодых кандидатов, студентов и соискателей без опыта. Их готовы обучить на рабочем месте.