В Краснодаре назвали топ вакансий, на которые берут без опыта

Как отмечают аналитики, высокий спрос на кадры при серьезном дефиците сотрудников приводит к конкуренции работодателей за привлечение новых специалисты. Компании чаще рассматривают молодых кандидатов, студентов и соискателей без опыта. Их готовы обучить на рабочем месте.