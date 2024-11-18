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В Краснодаре назвали топ вакансий, на которые берут без опыта

Бариста, администратор и сортировщик вошли в топ вакансий в Краснодаре, на которые берут без опыта.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре назвали топ вакансий, на которые берут без опыта. Пятерку профессий назвали аналитики сервиса для бесплатного размещения объявлений.

Так, в топ вакансий вошли администратор, сортировщик, бариста. Кроме того, без опыта трудоустраивают специалистов поддержки и менеджеров по развитию бизнеса.

Зарплата сотрудников в среднем составляет от 33 до 66 тысяч рублей.

Как отмечают аналитики, высокий спрос на кадры при серьезном дефиците сотрудников приводит к конкуренции работодателей за привлечение новых специалисты. Компании чаще рассматривают молодых кандидатов, студентов и соискателей без опыта. Их готовы обучить на рабочем месте.

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