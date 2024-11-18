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Каждый четвёртый калининградец получает меньше 30 тыс. рублей в месяц

Средняя зарплатная «вилка» в регионе составляет от 31 до 64 тыс. рублей.

Источник: Reuters

Каждый четвёртый калининградец получает меньше 30 тыс. рублей в месяц. Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских городов по уровню зарплат.

Согласно данным Росстата, номинальная среднемесячная зарплата c сентября 2023 года по август 2024 года в стране составила 72 тысячи рублей в месяц. При этом в Калининградской области средняя зарплатная «вилка» составляет от 31 до 64 тыс. рублей.

По числу тех, чей доход начинается от 100 тыс. рублей в месяц регион занимает 42-е место. Такой зарплатой могут похвастаться 8,4% калининградцев.

На Чукотке, Ямале и Магадане больше половины населения получают от 100 тыс. рублей. Северные регионы традиционно лидируют в рейтингах по доходам населения. Замыкают список Ингушетия, Чечня, Дагестан и Калмыкия, где «богатых» меньше 3%.