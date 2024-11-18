Каждый четвёртый калининградец получает меньше 30 тыс. рублей в месяц

Согласно данным Росстата, номинальная среднемесячная зарплата c сентября 2023 года по август 2024 года в стране составила 72 тысячи рублей в месяц. При этом в Калининградской области средняя зарплатная «вилка» составляет от 31 до 64 тыс. рублей.