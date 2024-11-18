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Более 250 тысяч казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы

АСТАНА, 18 ноя — Sputnik. 256,6 тысячи казахстанцев получили из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) выплаты по случаю потери работы.

Источник: Sputnik.kz

212,9 тысяче граждан выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 70,6 млрд тенге ($141 млн), сообщает министерство труда и социальной защиты Казахстана.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

экономика
занятость