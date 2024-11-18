Губернатор Куйвашев даст Екатеринбургу денег на транспортную реформу

ЕАН сообщал, что в октябре губернатор Свердловской области выделил деньги из областного бюджета бюджету Екатеринбурга на покупку 50 троллейбусов и двух трамвайных вагонов. Расходы на транспорт предусмотрели в процессе корректировки бюджета на 2024 год. В областном бюджете предусмотрено на эти цели 885 млн рублей. При этом предельный уровень софинансирования за счет данных средств устанавлен в размере 50%. Также по инициативе Евгения Куйвашева в 2023—2024 годах Свердловская область получила специальный казначейский кредит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Эти средства были направлены на закупку 299 автобусов. Сегодня они курсируют в 15 муниципалитетах региона. Благодаря этой программе удалось обновить до 10% автобусного парка, который ежедневно выходит на линию в регионе.