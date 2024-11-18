Финансовая турбулентность: доллар подбирается к 500 тенге

Это очень низкие для тенге уровни. У этой ситуации есть две стороны. Первая — негативная для населения Казахстана, потому что люди становится беднее по мере того, как нацвалюта слабеет. Вторая — позитивная для госбюджета, который может реализовать все запланированные траты, так как его даже теоретический дефицит быстро перекрывается.