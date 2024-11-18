Финансовая турбулентность: доллар подбирается к 500 тенге

Сессия пятницы для доллара завершилась на уровне 496,01 тенге.
Это очень низкие для тенге уровни. У этой ситуации есть две стороны. Первая — негативная для населения Казахстана, потому что люди становится беднее по мере того, как нацвалюта слабеет. Вторая — позитивная для госбюджета, который может реализовать все запланированные траты, так как его даже теоретический дефицит быстро перекрывается.
Слабость тенге связана с недостаточным предложением иностранной валюты на внутреннем рынке, а также с массовым уходом от риска на мировом валютном рынке и быстрым удорожанием доллара США.
Нефтяной сектор выглядит по-прежнему слабым. Баррель Brent начал неделю около $71,40.
Отношение к риску сохраняется очень осторожным.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на понедельник смотрятся так: доллар США проторгуется в рамках 494−498 тенге, евро — 520−530 тенге, рубль — 4,94−5,00 тенге, китайский юань — 68−69 тенге.