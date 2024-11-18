Рейсы на Алтай запустят из Екатеринбурга

В конце октября стало известно, что авиакомпания Air Arabia начала продажу билетов на рейсы из екатеринбургского Кольцово в Абу-Даби. С 27 декабря стартует регулярное авиасообщение между Екатеринбургом и столицей Объединенных Арабских Эмиратов. Самолеты будут отправляться по вторникам и пятницам в 09:50. Время в пути составит около 5 часов 20 минут.