Рейсы на Алтай запустят из Екатеринбурга

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Перевозчиком будет являться авиакомпания Red Wings, которая уже запускала рейсы на Алтай в мае, но в начале текущего года они пропали из расписания.
В конце октября стало известно, что авиакомпания Air Arabia начала продажу билетов на рейсы из екатеринбургского Кольцово в Абу-Даби. С 27 декабря стартует регулярное авиасообщение между Екатеринбургом и столицей Объединенных Арабских Эмиратов. Самолеты будут отправляться по вторникам и пятницам в 09:50. Время в пути составит около 5 часов 20 минут.
Пассажиров будут перевозить на самолетах Airbus A320 авиакомпании Air Arabia Abu Dhabi. Авиакомпания отмечает, что открытие нового направления позволит путешественникам сделать больше удобных стыковок из Екатеринбурга на Шри-Ланку, в Индию и Непал, а также в другие страны Ближнего Востока.