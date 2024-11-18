Евразийский банк развития назвал причины роста цен на услуги в Беларуси

В Евразийской банке развития назвали причины роста цен на нерегулируемые услуги в Беларуси. Как отметили в ЕАБР, инфляция в Беларуси в октябре-2024 составила 5,9%, что несколько ниже сентябрьского (6%) показателя.
«Основным фактором роста цен стало удорожание нерегулируемых услуг. Заметный рост цен на нерегулируемые услуги обусловлен существенным увеличением затрат на оплату труда и высоким уровнем потребительского спроса», — говорится в резюме ЕАБР.
В октябре 2024 года инфляция продовольственной корзины в Беларуси составила 7,2%, данный показатель тоже демонстрирует тенденцию к снижению, поскольку в сентябре он был зафиксирован на отметке в 7,5%.
Определяющим фактором специалисты называют снижение цен на овощи.
— Незначительно замедлилась инфляция непродовольственных товаров — до 4,1% в октябре после 4,2% в сентябре, — добавили в ЕАБР.