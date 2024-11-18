Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евразийский банк развития назвал причины роста цен на услуги в Беларуси

Стали известны причины роста цен на услуги в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Евразийской банке развития назвали причины роста цен на нерегулируемые услуги в Беларуси. Как отметили в ЕАБР, инфляция в Беларуси в октябре-2024 составила 5,9%, что несколько ниже сентябрьского (6%) показателя.

«Основным фактором роста цен стало удорожание нерегулируемых услуг. Заметный рост цен на нерегулируемые услуги обусловлен существенным увеличением затрат на оплату труда и высоким уровнем потребительского спроса», — говорится в резюме ЕАБР.

В октябре 2024 года инфляция продовольственной корзины в Беларуси составила 7,2%, данный показатель тоже демонстрирует тенденцию к снижению, поскольку в сентябре он был зафиксирован на отметке в 7,5%.

Определяющим фактором специалисты называют снижение цен на овощи.

— Незначительно замедлилась инфляция непродовольственных товаров — до 4,1% в октябре после 4,2% в сентябре, — добавили в ЕАБР.

экономика