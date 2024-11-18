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К середине ноября в Калининградской области собрали 90 тысяч тонн картофеля

В полях всё ещё идёт сбор поздних овощей.

Источник: РИА "Новости"

К середине ноября в Калининградской области собрали 90 тысяч тонн картофеля. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 32%. Об этом сообщается на странице Минсельхоза региона «ВКонтакте».

Аграрии собрали 25 тысяч тонн овощей открытого грунта, что больше прошлогоднего результата на 46%. Урожай плодов и ягод увеличился на 20% — до 6,4 тонн.

«Предварительные итоги урожая 2024 года нас очень радуют, несмотря на то что в полях всё ещё идёт сбор поздней группы овощей и картофеля», — отмечается в публикации.

В 2024 году посадочные площади под картофель у товаропроизводителей расширили с 3000 до 4000 гектаров. «Рост площадей обусловлен реализацией крупного инвестиционного проекта по выращиванию картофеля фри ГК “Атлантис”», — отмечали ранее в Минсельхозе.

Калининградские фермеры планируют собрать значительно больше овощей, картофеля и зерна, чем в прошлом году.

сельское хозяйство