Красноярский край присоединился к программе промышленного туризма

Также в проекте участвуют два региональных туроператора — «Саянское кольцо центр» и «Красноярский тур», а также музей геологии центральной Сибири и региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей. Координацию работы команды возьмут на себя представители регионального агентства по туризму и Туристского информационного центра края.