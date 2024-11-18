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Красноярский край присоединился к программе промышленного туризма

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.

Источник: РИА "Новости"

Министерство промышленности и торговли Красноярского края сообщает о вступлении региона во всероссийский образовательный акселератор «Открытая промышленность». В рамках этой инициативы представители промышленных предприятий, бизнес-сообщества и туристической отрасли будут разрабатывать познавательные экскурсии, профориентационные программы и тематические маршруты для посещения производств.

В команду края вошли девять ведущих предприятий, включая Ачинский нефтеперерабатывающий завод, ООО «ОКБ МИКРОН», Красноярский завод синтетического каучука, АО «Решетнёв», ООО «СЕВЕРБОТ», АО «КрЭВРЗ», ООО «Борус» и Красноярский водочный завод.

Также в проекте участвуют два региональных туроператора — «Саянское кольцо центр» и «Красноярский тур», а также музей геологии центральной Сибири и региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей. Координацию работы команды возьмут на себя представители регионального агентства по туризму и Туристского информационного центра края.

Министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков подчеркнул, что развитие промышленного туризма поможет предприятиям решить ряд ключевых проблем, таких как нехватка кадров, необходимость улучшения инфраструктуры и качества услуг, привлечение инвестиций и укрепление международного сотрудничества.

«Промышленный туризм не только повышает интерес к предприятиям, но и способствует решению стратегических задач», — отметил он.

По итогам обучения участники, показавшие наилучшие результаты, получат дипломы о профессиональной переподготовке по специальности «Специалист по развитию промышленного туризма».

туризм и отдых