Новый кондитерский цех за 300 млн рублей открылся под Воронежем

В городе Богучар Воронежской области начал работу цех по выпуску кондитерской продукции. Производственную площадку открыла компания «Агро-Спутник», которая находится под контролем депутата областной Думы Александра Пешикова. В строительство нового цеха было инвестировано 300 миллионов рублей. Благодаря открытию этого предприятия, компания сможет более чем вдвое увеличить выпуск козинаков — со 150 до 350 тонн в месяц. Также на данной площадке планируется производство халвы. Все оборудование для производства уже установлено: здесь появились жарочные печи и фасовочные машины, а также новые линии для раскатки продукции.