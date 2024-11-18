В районе Зеленого Угла во Владивостоке строят новую дорогу

Как ранее сообщала «КП — Владивосток», на средства казначейского кредита продолжается и строительство дорог в микрорайоне Патрокл. Вместо грунтовок здесь появится почти 2,8 километра асфальтированных проездов, а вместе с этим еще и велодорожки, тротуары, парковки. Также бюджет используется на реконструкцию довольно сложного перекрестка Русская — проспект 100-летия Владивостока. По завершении работ здесь перераспределят транспортные потоки, что поможет увеличить пропускную способность и в целом сделать проезд удобнее и безопаснее. Отметим, что новая схема для проблемного участка разработана представителями специализированной компании и утверждена Центром организации дорожного движения Владивостока.