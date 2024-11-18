В районе Зеленого Угла во Владивостоке строят новую дорогу

Быстроразвивающийся микрорайон Зеленый Угол свяжет с объездной трассой Владивостока новая дорога. Ее строительство уже началось. Также для комфортного движения специалисты оборудуют съезд и выезд с нее. Подробнее о работах рассказали представители администрации города.
На участке строительства новой дороги, съезда и выезда на трассу Де-Фриз — Седанка — Патрокл в микрорайоне Зеленый Угол уже завершилась вырубка деревьев. Сейчас рабочие снимают излишки грунта и растительного покрова. Масштабная модернизация дорожной сети проводится благодаря специальному казначейскому кредиту, выделенному Владивостоку правительством края на реализацию крупных проектов.
Дорога соединит микрорайон с объездной трассой Де-Фриз — Седанка — Патрокл. vlc.ru.
«Подрядчик разработал проект строительства дороги, которая свяжет жилой микрорайон с объездной трассой, а также внес корректировки в проект строительства съезда с объездной трассы и выезда на нее. В последнем случае при начале работы были выявлены несоответствия геологическим изысканиям, в результате чего и потребовалась корректировка», — прокомментировали в городском управлении дорог администрации Владивостока.
Как ранее сообщала «КП — Владивосток», на средства казначейского кредита продолжается и строительство дорог в микрорайоне Патрокл. Вместо грунтовок здесь появится почти 2,8 километра асфальтированных проездов, а вместе с этим еще и велодорожки, тротуары, парковки. Также бюджет используется на реконструкцию довольно сложного перекрестка Русская — проспект 100-летия Владивостока. По завершении работ здесь перераспределят транспортные потоки, что поможет увеличить пропускную способность и в целом сделать проезд удобнее и безопаснее. Отметим, что новая схема для проблемного участка разработана представителями специализированной компании и утверждена Центром организации дорожного движения Владивостока.
Редакция также подробно рассказывала о капитальном ремонте дороги в Снеговой Пади. По заказу мэрии подрядчик приводит в порядок главный проезд на улице Адмирала Горшкова — от пересечения с Майора Филипова до трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл. Кстати, сам выезд на объездную тоже планируется расширить.