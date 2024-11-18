Субсидии отменяются: как будут финансировать фермеров с 2025 года

АЛМАТЫ, 18 ноя — Sputnik. Со следующего года фермеры Казахстана больше не будут получать субсидии для весенне-осенних полевых и уборочных работ. Вместо этого им предоставят льготное финансирование. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в кулуарах мажилиса.