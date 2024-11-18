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Субсидии отменяются: как будут финансировать фермеров с 2025 года

АЛМАТЫ, 18 ноя — Sputnik. Со следующего года фермеры Казахстана больше не будут получать субсидии для весенне-осенних полевых и уборочных работ. Вместо этого им предоставят льготное финансирование. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в кулуарах мажилиса.

Источник: Миннацэкономики Казахстана

По словам министра, в этом году почти 50% утвержденного бюджета уходит на финансовые инструменты — процентные ставки банков и других финансовых институтов. Поэтому внесли изменения в правила льготного финансирования казахстанских фермеров.

«Вместо субсидий по процентной ставке фермерам будут предоставляться льготное финансирование. То есть фермер будут получать кредиты под чистые 5%, а субсидии, которые раньше компенсировали процентные ставки будут направляться напрямую финансовым институтам».

сказал министр Айдарбек Сапаров.

Ранее действовал сложный механизм с участием фермера, управления сельского хозяйства и банка. В случае отсутствия субсидий фермеры должны были платить 22%. Теперь же договор станет двухсторонним.

«Двусторонний договор: фермер получает кредит под 5%, и все. Дальше он должен сеять, убирать, своей работой заниматься».

отметил министр.

Напомним, сегодня выступая на расширенном заседании комитета мажилиса, Айдарбек Сапаров рассказал, что в этом году дополнительная потребность в субсидировании по данным акиматов составляет 256 млрд тенге, но в листе ожидания находятся 194 млрд тенге.

экономика
сельское хозяйство