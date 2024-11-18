В Пермском крае установят порядок определения стоимости земли в границах КРТ

Документ предполагает установление порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков в границах территории, в отношении которой заключен договор о комплексном развитии жилой застройки. Это касается ситуаций, когда площади частных участков увеличиваются за счет государственных или муниципальных земель.