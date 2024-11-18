В Пермском крае установят порядок определения стоимости земли в границах КРТ

В Пермском крае планируется установить порядок определения стоимости земли, находящейся в границах комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект закона поступил на рассмотрение в Законодательное Собрание Прикамья. Об этом сообщает пресс-службе краевого парламента.
Документ предполагает установление порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков в границах территории, в отношении которой заключен договор о комплексном развитии жилой застройки. Это касается ситуаций, когда площади частных участков увеличиваются за счет государственных или муниципальных земель.
Уточняется, что данная инициатива направлена на повышение инвестиционной привлекательности проектов комплексного развития в Пермском крае. Планируется, что проект закона депутаты рассмотрят в заседании краевого парламента, которое состоится в январе 2025 года.