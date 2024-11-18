Пермь оказалась городом с самым коротким сроком ипотеки

«На втором месте находится Казань. Там этот показатель составляет 27 лет и 8 месяцев. На третьем месте, замыкая тройку лидеров, находится Уфа с показателем 27 лет ровно», — подчеркнули в bnMAP.pro, изучившей первичный рынок 15 городов России с населением от 1 млн человек за 2022−2024 годы.
Помимо Перми, наиболее короткие сроки ипотеки отмечаются в Челябинске (24 года) и Самаре (24 года и 10 месяцев). По данным платформы, за два года средний срок обременения в ипотечной сделке показал прирост почти во всех крупнейших городах, кроме Перми.
Ранее стало известно, что Пермский край занял 19-е место в рейтинге российских регионов по ипотечным платежам. В Прикамье отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих граждан составило 49,5%. Ежемесячный средний размер платежа в регионе составляет 59,2 тыс. руб., а средний размер кредита — 2,8 млн руб.