Пермь оказалась городом с самым коротким сроком ипотеки

Наименьший срок обременения по ипотеке на новостройки среди российских городов-миллионников отмечен в Перми, где этот показатель составляет 21 год и 10 месяцев, сообщают в РИА Недвижимость со ссылкой на аналитическую платформу bnMAP.pro. Город с самой длинной ипотекой в РФ Краснодар, где срок обременения по ипотеке на первичное жилье составляет 28 лет и 4 месяца.