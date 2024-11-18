Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смотрим фотографии со строительства новой хабаровской ТЭЦ-4

Новый хабаровский энергообъект появится на территории Индустриального района краевой столицы.

78

Если точнее, на территории ТЭЦ-1 — станции, которую ввели в строй в пятидесятых годах прошлого столетия. Десятки лет она засыпала все кругом угольной пылью и золой, в конце концов было принято решение заменить ее новой, современной теплоэлектроцентралью.

Из плюсов у новой станции, которая пока получила порядковый номер 4, а затем будет называться просто ТЭЦ «Южная»: экологичность — она работает на газе, экономичность — агрегаты там все современные, и дополнительным бонусом — простота ремонта и модернизации.

Строительство разбито на три очереди, первая будет введена в строй уже в конце этого года, заключительная — во втором квартале 2027-го. Хотя строители идут с опережением графика. Вообще-то планировали начать строительство еще несколько лет назад, но тут Евросоюз ввел санкции, и всю машинерию, которую планировали заказывать из-за границы, пришлось менять на отечественную.

Смотрим фотографии строительства новой ТЭЦ и прощаемся с черным налетом на снегу Индустриального района, парящими градирнями и золоотвалами, на месте которых могут появиться скверы для жителей Пятой площадки.

энергетика