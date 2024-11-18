Смотрим фотографии со строительства новой хабаровской ТЭЦ-4

Строительство разбито на три очереди, первая будет введена в строй уже в конце этого года, заключительная — во втором квартале 2027-го. Хотя строители идут с опережением графика. Вообще-то планировали начать строительство еще несколько лет назад, но тут Евросоюз ввел санкции, и всю машинерию, которую планировали заказывать из-за границы, пришлось менять на отечественную.