Смотрим фотографии со строительства новой хабаровской ТЭЦ-4

Если точнее, на территории ТЭЦ-1 — станции, которую ввели в строй в пятидесятых годах прошлого столетия. Десятки лет она засыпала все кругом угольной пылью и золой, в конце концов было принято решение заменить ее новой, современной теплоэлектроцентралью.
Из плюсов у новой станции, которая пока получила порядковый номер 4, а затем будет называться просто ТЭЦ «Южная»: экологичность — она работает на газе, экономичность — агрегаты там все современные, и дополнительным бонусом — простота ремонта и модернизации.
Строительство разбито на три очереди, первая будет введена в строй уже в конце этого года, заключительная — во втором квартале 2027-го. Хотя строители идут с опережением графика. Вообще-то планировали начать строительство еще несколько лет назад, но тут Евросоюз ввел санкции, и всю машинерию, которую планировали заказывать из-за границы, пришлось менять на отечественную.
Смотрим фотографии строительства новой ТЭЦ и прощаемся с черным налетом на снегу Индустриального района, парящими градирнями и золоотвалами, на месте которых могут появиться скверы для жителей Пятой площадки.