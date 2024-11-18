«Мегафон» анонсировал отмену роуминга в Крыму и Севастополе

«Сотовый оператор представил в ФАС России письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. Компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 года. ФАС России посчитала срок реализации технически обусловленным», — говорится в сообщении.
Во время нахождения абонентов на территории Крыма и Севастополя минуты, СМС и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана, добавили в «Мегафоне».
В конце августа ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, «Мегафон» и «Билайн» за то, что они не отменили дополнительную абонплату в Крыму и Севастополе.
В конце октября ФАС предписала «Мегафону» и МТС прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство.
Компания «Билайн» в свою очередь сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года.
Ранее дополнительную плату добровольно отменили «Т2 Мобайл» (Теле2) и «ВТБ Мобайл», а также крымские операторы «К-телеком» и «КТК-телеком».