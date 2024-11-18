Новый теплоход придет в Красноярск из Петербурга по Северному морскому пути

Делегация Красноярского края во главе с губернатором Михаилом Котюковым посетила в Санкт-Петербурге Средне-Невский судостроительный завод, где изготавливаются два теплохода для сибирского региона.
В Красноярском крае реализуется проект обновления пассажирского флота, обслуживающего социально значимую линию между столицей региона и Дудинкой протяженностью 1992 километра. Строительство пассажирских судов «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский» для этой линии идет полным ходом.
«Это абсолютно новый продукт российского кораблестроения. На судне “Виктор Астафьев”, которое в июне уже спустили на воду, ведутся установка оборудования и электромонтажные работы. Завершен корпус теплохода “Андрей Дубенский”, там также идет сборка необходимых систем», — цитирует Михаила Котюкова пресс-служба правительства Красноярского края.
В частности, на теплоходе «Виктор Астафьев» продолжается обустройство помещений, наладка механизмов и приборов, монтируются лифты и грузоподъемное оборудование, проходят электромонтажные работы. После этого судну предстоит пройти испытания. В следующем году лайнер будет сдан и доставлен в регион по Северному морскому пути.
На заводе продолжают возводить второе пассажирское судно — «Андрей Дубенский». Специалисты завершили основные корпусные работы, установили подруливающие устройства, загрузили станции водоподготовки и очистки сточных вод, санитарные блоки кают экипажа. Строители монтируют ярусы надстройки внутри судна, иллюминаторы.
Справка
В крае на маршруте Красноярск — Дудинка эксплуатируются теплоходы «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов», требующие замены. Суда перевозят в среднем от 9500 до 11000 пассажиров ежегодно.
Между тем
В рамках рабочей поездки в северную столицу России глава Красноярского края Михаил Котюков встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Стороны обсудили результаты многолетнего сотрудничества, а также новые перспективные направления взаимодействия.
Достигнуты договоренности об укреплении торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей. Комментируя результаты переговоров, Михаил Котюков отметил, что Красноярский край заинтересован в углублении двустороннего партнерства. Специалисты готовят новое соглашение о сотрудничестве между Красноярским краем и Санкт-Петербургом; подписать документ планируется в следующем году.
Кстати
В Санкт-Петербурге делегация Красноярского края провела также рабочую встречу с представителями ПАО «Газпром». Стороны обсудили реализацию плана-графика (дорожной карты) по газификации сибирского региона, расширение использования в крае природного газа в качестве моторного топлива, а также развитие рынка газомоторного топлива.