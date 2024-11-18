Новый теплоход придет в Красноярск из Петербурга по Северному морскому пути

В частности, на теплоходе «Виктор Астафьев» продолжается обустройство помещений, наладка механизмов и приборов, монтируются лифты и грузоподъемное оборудование, проходят электромонтажные работы. После этого судну предстоит пройти испытания. В следующем году лайнер будет сдан и доставлен в регион по Северному морскому пути.