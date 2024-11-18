В Новосибирской области мигрантам запретили работать в такси и детсадах

Согласно документу, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании патентов, не могут заниматься розничной торговлей напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, работать в легковом такси и водителями арендованных легковых автомобилей, а также работать в сфере дошкольного образования.