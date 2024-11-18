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В Новосибирской области мигрантам запретили работать в такси и детсадах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, устанавливающее в 2025 году запрет приема патентованных трудовых мигрантов на работу в некоторых сферах деятельности.

Источник: Российская газета

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, устанавливающее в 2025 году запрет приема патентованных трудовых мигрантов на работу в некоторых сферах деятельности.

Согласно документу, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании патентов, не могут заниматься розничной торговлей напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, работать в легковом такси и водителями арендованных легковых автомобилей, а также работать в сфере дошкольного образования.

Предприятия и организации региона должны в течение двух месяцев привести численность привлеченных иностранных работников в соответствие постановлению.

В предыдущем постановлении, вводящем ограничения для трудоустройства иностранцев в 2024 году, были указаны те же сферы деятельности, за исключением дошкольного образования.