Россиянам объяснили, когда зарплата может быть ниже МРОТ

Зарплата ниже МРОТ является нарушением, если сотрудник отработал полный месяц и выполнил норму, а удержаний нет или зарплата выше МРОТ с учетом районного коэффициента, а без учета — ниже. Также это будет нарушением, когда в зарплату, сравниваемую с МРОТ, включены сверхурочные, доплаты за работу в выходные дни и в ночное время. Эти доплаты не учитываются и должны быть сверх основной зарплаты.