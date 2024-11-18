Россиянам объяснили, когда зарплата может быть ниже МРОТ

Зарплата по трудовому договору не может быть ниже МРОТ до вычета НДФЛ. Если работодатель платит меньше — обычно он нарушает закон. Но есть ситуации, когда это не будет нарушением.
Если часть месяца сотрудник был в отпуске или на больничном, по итогам сотрудник может получить зарплату ниже МРОТ, потому что она начисляется только за отработанные дни.
Сотрудник может быть устроен не на полную ставку или по договору работать неполный день или неделю. Тогда зарплата рассчитывается пропорционально ставке за полный месяц. И если в итоге получается ниже МРОТ — это законно.
Система оплаты труда может предусматривать, что полная сумма выплачивается при выработке установленной нормы. Например, кондитер должен сделать 200 тортов. Если норма не выработана — оплачивается только сделанное, а в итоге может получиться меньше МРОТ. Это законно, только если норма не выработана по вине сотрудника. Например, если он не соблюдал технологию и делал бракованные изделия. Отсутствие заказов, сырья, оборудования — это не вина сотрудника.
Если есть удержания из зарплаты по исполнительному листу, после удержаний остаток зарплаты может быть меньше МРОТ. В некоторых случаях сотрудник имеет право обратиться к приставам с заявлением о сохранении прожиточного минимума.
Зарплата ниже МРОТ является нарушением, если сотрудник отработал полный месяц и выполнил норму, а удержаний нет или зарплата выше МРОТ с учетом районного коэффициента, а без учета — ниже. Также это будет нарушением, когда в зарплату, сравниваемую с МРОТ, включены сверхурочные, доплаты за работу в выходные дни и в ночное время. Эти доплаты не учитываются и должны быть сверх основной зарплаты.