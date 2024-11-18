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В Волгоградской области нашли опасные говяжьи котлеты

Волгоградский производитель добавил в говяжьи котлеты свинину.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Россельхознадзора нашли явные нарушения ветеринарного законодательства на площадке производителя говяжьих котлет. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, предприниматель пытался оформить сертификат, чтобы продать товар, но не предоставил необходимые справки. Более того, в готовой продукции нашли свинину.

— Для производства котлет из говядины в качестве сырья использовался шпик свиной и говядина, что не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением, — уточнили в региональном Россельхознадзоре.

Производителя предупредили о необходимости соблюдать закон и призвали соблюдать требования закона.