В Волгоградской области нашли опасные говяжьи котлеты

Сотрудники Россельхознадзора нашли явные нарушения ветеринарного законодательства на площадке производителя говяжьих котлет. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, предприниматель пытался оформить сертификат, чтобы продать товар, но не предоставил необходимые справки. Более того, в готовой продукции нашли свинину.
— Для производства котлет из говядины в качестве сырья использовался шпик свиной и говядина, что не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением, — уточнили в региональном Россельхознадзоре.
Производителя предупредили о необходимости соблюдать закон и призвали соблюдать требования закона.