В Волгоградской области нашли опасные говяжьи котлеты

Сотрудники Россельхознадзора нашли явные нарушения ветеринарного законодательства на площадке производителя говяжьих котлет. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, предприниматель пытался оформить сертификат, чтобы продать товар, но не предоставил необходимые справки. Более того, в готовой продукции нашли свинину.