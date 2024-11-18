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Сеть кондитерских «Кузина» вновь не исполнила в срок обязательства по облигациям

Сеть кондитерских ООО «Кузина» допустила технический дефолт по выплате 19-го купона по выпуску облигаций серии БО-П02.

Общий размер неисполненных обязательств — 863,1 тыс. рублей, говорится в сообщении представителя владельцев облигаций — ЮЛКМ. На выход из техдефолта у компании есть 10 рабочих дней. Причину техдефолта эмитент не раскрыл.

«Кузина» разместила четырехлетний облигационный выпуск объемом 70 млн рублей в апреле 2023 года. Ставка текущего купона составляет 15% годовых.

Ранее компания допускала техдефолты по выпуску — в июне и октябре — но позднее исполнила обязательства перед инвесторами. Тогда в качестве причины возникших затруднений «Кузина» указывала приостановку ФНС России операций по счетам.

ООО «Кузина» была учреждена в октябре 2008 года в Новосибирске. Совладельцы компании — Эрик Шогрен (86,5%) и Ирина Старинцева (13,5%). По итогам 2023 года выручка компании составила 427,6 млн рублей, чистая прибыль — 3,3 млн рублей.

экономика