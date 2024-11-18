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Мэр Москвы рассказал о планах развития высокотехнологичной площадки «Алабушево»

Это крупнейшая и одна из самых перспективных площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На площадке «Алабушево» проектируют и строят 20 крупных промышленных и социальных объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Это крупнейшая и одна из самых перспективных площадок ОЭЗ “Технополис Москва”. Здесь заработают высокотехнологичные производства по выпуску противоопухолевых препаратов и терапии орфанных заболеваний, мультимедийных автомобильных систем, SIM-карт и другие предприятия», — отметил Сергей Собянин.

В этом году уже ввели в эксплуатацию завод по производству российских глюкометров и первую очередь промышленного технопарка. Еще восемь производственных объектов будут готовы в следующем году.

В «Алабушеве» отдельное внимание уделяется строительству социальной инфраструктуры. Сейчас здесь завершают возведение спортивно-досугового комплекса, в котором ежедневно смогут заниматься около двух тысяч человек.

Собянин Сергей