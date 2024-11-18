Из Ростова на курорт «Роза Хутор» запустят поезда на новогодние праздники

В поезде есть плацкартные вагоны, вагоны купе, СВ, купе для инвалидов. Стоимость билетов в плацкарт — от 1837 рублей, в купе — от 2668 рублей, СВ — от 7941 рубля, в купе для инвалидов — от 2141 рубля.