Из Ростова на курорт «Роза Хутор» запустят поезда на новогодние праздники

Туристический поезд «Лыжная стрела» будет курсировать из Ростова ежедневно с 27 декабря 2024 года по 7 января 2025 года, кроме 31 декабря.
Обратный поезд из «Роза Хутор» в Ростов будет отправляться с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
Из Ростова поезд отправляется в 21:45, прибывает на курорт «Роза Хутор» в разное время в зависимости от даты рейса в промежутке с 11:03 до 13:49 следующего дня.
Поезд будет совершать остановки на станциях в Староминской, Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревском, Лоо, Сочи, Хосте и в Адлере.
В поезде есть плацкартные вагоны, вагоны купе, СВ, купе для инвалидов. Стоимость билетов в плацкарт — от 1837 рублей, в купе — от 2668 рублей, СВ — от 7941 рубля, в купе для инвалидов — от 2141 рубля.