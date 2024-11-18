Всесезонные курорты появятся в Полевском и Ирбите

«В Ирбите, который скоро отметит свое четырехсотлетие, мы выделили шесть наиболее интересных для туристов объектов культурного наследия», — говорит эксперт. Эти объекты превратят в гостиницы с суммарным номерным фондом в 90 номеров, музеи, рестораны, площадки для проведения деловых мероприятий. Это позволит увеличить турпоток в город практически вдвое — до 19, 5 тыс. человек.