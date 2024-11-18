Всесезонные курорты появятся в Полевском и Ирбите

«В Ирбите, который скоро отметит свое четырехсотлетие, мы выделили шесть наиболее интересных для туристов объектов культурного наследия», — говорит эксперт. Эти объекты превратят в гостиницы с суммарным номерным фондом в 90 номеров, музеи, рестораны, площадки для проведения деловых мероприятий. Это позволит увеличить турпоток в город практически вдвое — до 19, 5 тыс. человек.
В Полевском предполагается создание культурно-досугового комплекса с детским парком. Тут делают ставку на локальную идентичность места, которое тесно связано с творчеством Павла Бажова.
«На живописной территории вдоль реки разместятся апарт-отель 3*, ресторан, комплекс индивидуальных бань, культурно-деловой центр с музеем Бажова, а также ряд спортивных объектов», — рассказывает Чигарева подробности проекта.
По словам Дарьи, туристический поток, как и в случае с Ирбитом, по итогам реализации проекта может вырасти почти в два раза — с 46,7 тыс. человек до 84, 8 тыс. человек.
Особо отмечается, что выбор локаций под размещение всесезонных курортов в Ирбите и Полевском осуществлялся с учетом сформированных зон и наличия свободных земельных участков, а также при участии региональных властей. Проект будет представлен в правительство РФ в первой половине 2025 года.
Напомним, работа над туристической схемой макротерритории «Большой Урал» стартовала в феврале 2024 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ее разработкой занимается проектный офис ООО «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ). В туристическую макротерриторию входят четыре региона Урала: Свердловская, Челябинская области, Пермский край и Республика Башкортостан.