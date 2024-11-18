Жилой комплекс могут построить на месте бетонного завода возле «Нарвской» в Петербурге

Бетонный завод, который находится недалеко от станции метро «Нарвская» в Петербурге, могут застроить жильем. Застройщик уже уведомил власти города о подготовке изменений в проект планировки территории на улице Ивана Черных, 35. Согласно документы, на участке в 4,65 гектара собираются возвести жилой дом, дошкольное учреждение и объект здравоохранения. Об этом пишет «Деловой Петербург».
— Общая площадь строящихся объектов составит 34,5 тысячи квадратных метров. Жилая площадь составит 24 тысячи квадратных метров. Многоквартирный дом будет рассчитан почти на 900 человек, — указано в документах.
По Генплану, на данном участке можно строить жилье высотой не более 63 метров, то есть в 21 этаж. Более точной информации о будущем жилом комплексе нет. Сам застройщик отметил, что параметры объекта станут известны после принятия решения властями.