«Его столько не нужно». В правительстве объяснили меньший урожай картофеля в Беларуси в 2024 году

Так, в 2024-м урожай картофеля в Беларуси составит около 990 тысяч тонн, что меньше прошлогоднего объема. В 2023-м белорусами было убрано свыше 1 миллиона тонн картофеля. Однако вице-премьер Юрий Шулейко, заметил, что собранного в Беларуси в этом году картофеля достаточно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.