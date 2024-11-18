«Его столько не нужно». В правительстве объяснили меньший урожай картофеля в Беларуси в 2024 году

В Беларуси стали выращивать меньше картошки, но планируют увеличить производство лука. Об этом вице-премьер Юрий Шулейко рассказал на «Беларусь 1».
Так, в 2024-м урожай картофеля в Беларуси составит около 990 тысяч тонн, что меньше прошлогоднего объема. В 2023-м белорусами было убрано свыше 1 миллиона тонн картофеля. Однако вице-премьер Юрий Шулейко, заметил, что собранного в Беларуси в этом году картофеля достаточно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.
Кроме того, на экспорт планируется поставить 300 тысяч тонн картошки. Но еще Россия на 60,8% нарастила импорт белорусского картофеля.
В целом, вице-премьера заметил, что в нынешнем сезоне в Беларуси посадили меньше картофеля, учитывая уровень востребованности прошлых лет. Так как стало очевидны, что так много картофеля белорусам уже не нужно.
Выращенные объемы картофеля, свеклы, лука и моркови, как считают в правительстве, достаточны для удовлетворения внутреннего рынка. А капусты в этом году вырастили, вообще, с излишками.
При этом в 2025 году в Беларуси хотят увеличить площади под посев лука.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к работникам сельского хозяйства Беларуси.