В Хабаровском крае выявили 13 нелегальных кредиторов

В период с января по сентябрь 2024 года специалисты Банка России обнаружили на территории Хабаровского края 13 нелегальных кредиторов. Эти организации предоставляли займы жителям региона, но при этом не были зарегистрированы в соответствующих реестрах регулятора или уже были исключены из них, но продолжали свою незаконную деятельность.
Нелегальные кредиторы маскировались под ломбарды, комиссионные магазины и даже микрокредитные организации. Они предлагали займы под завышенные проценты и дополнительные комиссии, а также могли привести к потере заложенного имущества или вложенных денег.
Заместитель управляющего отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина предостерегла жителей региона от сотрудничества с нелегальными кредиторами и рекомендовала быть внимательными при выборе финансовых организаций. Она также отметила, что убедиться в легальности компании можно с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн» или на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка». Кроме того, следует избегать организаций, которые значатся в списке компаний с признаками нелегальной деятельности.