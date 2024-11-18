В Хабаровском крае выявили 13 нелегальных кредиторов

Заместитель управляющего отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина предостерегла жителей региона от сотрудничества с нелегальными кредиторами и рекомендовала быть внимательными при выборе финансовых организаций. Она также отметила, что убедиться в легальности компании можно с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн» или на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка». Кроме того, следует избегать организаций, которые значатся в списке компаний с признаками нелегальной деятельности.