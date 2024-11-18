В Самарской области газовые компании обязали перерассчитать тарифы на обслуживание

При рассмотрении дел было установлено, что «Самарагаз» неправильно отражает трудозатраты в тарифах, что приводит к их завышению. Кроме того, некоторые услуги фактически не оказывались.
Похожая ситуация сложилась и у «Средневолжской газовой компании», где также завышали трудозатраты и включали в тарифы услуги, которые на самом деле не предоставлялись.
В итоге УФАС выдало предписания, обязывающие компании пересмотреть тарифы на услуги, произвести перерасчет за оказанные работы и разработать документацию, предусматривающую технологические операции, входящие в состав работ.
Кроме того, компании предупреждены о недопустимости уклонения от заключения договоров на техническое обслуживание общедомового газового оборудования с управляющими компаниями.