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В Самарской области газовые компании обязали перерассчитать тарифы на обслуживание

Самарское УФАС предписало компаниям «Самарагаз» и СВГК пересмотреть тарифы на свои услуги и произвести перерасчет для потребителей. Об этом сообщили сегодня в антимонопольном ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

При рассмотрении дел было установлено, что «Самарагаз» неправильно отражает трудозатраты в тарифах, что приводит к их завышению. Кроме того, некоторые услуги фактически не оказывались.

Похожая ситуация сложилась и у «Средневолжской газовой компании», где также завышали трудозатраты и включали в тарифы услуги, которые на самом деле не предоставлялись.

В итоге УФАС выдало предписания, обязывающие компании пересмотреть тарифы на услуги, произвести перерасчет за оказанные работы и разработать документацию, предусматривающую технологические операции, входящие в состав работ.

Кроме того, компании предупреждены о недопустимости уклонения от заключения договоров на техническое обслуживание общедомового газового оборудования с управляющими компаниями.