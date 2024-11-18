Для «Титановой долины» построят новые дороги в Свердловской области

Начальная цена объявленного аукциона составляет 418 млн рублей, сообщает «Уралинформбюро». Обе дороги протяженностью почти 3 км должны быть сданы до сентября 2025 года. Объекты носят пока наименования улицы Новая 1 и Новая 3. Каждая дорога будет двухполосной.