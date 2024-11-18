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Для «Титановой долины» построят новые дороги в Свердловской области

В Свердловской области построят две дороги на территории особой экономической зоны «Титановая долина» в Сысертском городском округе. Объекты появятся рядом с Арамильским трактом.

Начальная цена объявленного аукциона составляет 418 млн рублей, сообщает «Уралинформбюро». Обе дороги протяженностью почти 3 км должны быть сданы до сентября 2025 года. Объекты носят пока наименования улицы Новая 1 и Новая 3. Каждая дорога будет двухполосной.

В марте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил заявку в Минэкономразвития России на расширение особой экономической зоны «Титановая долина». Новые площади появятся в Сысертском городском округе рядом с действующим комплексом «Уктус».

Как следует из заявки, площадь для расширения ОЭЗ составляет 123,2 га. Сюда планирует зайти компания «Сима-ленд», которая построит распределительный центр. Здесь же запустят производство парфюмерных и косметических средств.