Доллар может вырасти до 1 000 тенге, считает казахстанский экономист

Первый «звоночек» можно наблюдать сейчас в России. В прошлом месяце российский центробанк повысил ключевую ставку (аналог базовой ставки в Казахстане) до 21%. Это максимальный показатель за всю историю. Это говорит о том, что правительство страны предпринимает серьезные меры по сдерживанию доллара.