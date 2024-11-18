Лукашенко рассказал о договоренностях с Путиным по Брянской, Смоленской и Псковской областям

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по Брянской, Смоленской и Псковской областям, сообщает пресс-служба президента.
Прежде всего, белорусский лидер отметил, что экономика является базисом и фундаментом отношений между странами. И заметил, что товарооборот Беларуси со Смоленской областью нужно вернуть на уровень в 5 миллиардов долларов в эквиваленте.
— У нас товарооборот в свое время был под 5 миллиардов долларов. Это просто, я так понимаю, ворота Беларуси в огромную Россию. Это нормально. Мы с этим согласны, — прокомментировал глава республики.
И еще Лукашенко рассказал о своей договоренности с Путиным по трем российским областям.
— Как мы с Путиным договорились, эти три области должны быть теснейшим образом связаны с Беларусью — Брянская, Смоленская, Псковская, — заметил он.
Также белорусский президент указал, что рядом находится и Санкт-Петербург — город родной и знакомый белорусам. И его руководство также готово сотрудничать с Минском по всем направлениям. Здесь же Лукашенко обратил внимание и на готовность работать с москвичами, как бы сложно ни было.
— Они готовы с нами сотрудничать и покупать все, что мы производим, — уверен он.
В целом, белорусский лидер отметил, что «только дай бог преодолеть», но белорусы и на Сахалине работают по отдельным направлениям, в том числе технологическим и все тем, где имеют опыт.
— По всей России. Но основа — это наши соседи, — указал президент.
А резюмируя, отметил, что стоит разобраться в правительстве насчет проблем, из-за которых сотрудничество немного сваливается в плане товарооборота. То есть разобраться и поднапрячься, чтобы товарооборот Смоленской области с Беларусью снова составлял 5 миллиардов долларов в эквиваленте.
Также Александр Лукашенко заявил, что Путин не предлагал Беларуси и России быть одним государством: «Надо, чтобы мы были едины».
Еще в правительстве объяснили меньшей урожай картофеля в Беларуси в 2024 году: «Его столько не нужно».