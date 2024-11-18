Лукашенко рассказал о договоренностях с Путиным по Брянской, Смоленской и Псковской областям

Также белорусский президент указал, что рядом находится и Санкт-Петербург — город родной и знакомый белорусам. И его руководство также готово сотрудничать с Минском по всем направлениям. Здесь же Лукашенко обратил внимание и на готовность работать с москвичами, как бы сложно ни было.