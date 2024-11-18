Количество платежных карт в Казахстане достигло 80 млн единиц

Страновой уровень проникновения «безнала» за последние 12 месяцев не изменился, сохранившись на отметке 86% на фоне роста изъятий наличности и их объёма в обращении, достижения точки насыщения в крупных городах (н-р, в Алматы — 91%, в Астане — 86%). Напомним, что концентрация в объемах безналичных транзакций сохраняется высокой в трёх мегаполисах (вследствие высокой концентрации населения и покупательской способности): Алматы (51% от всего объема), Астане (9,5%) и Шымкенте (6,2%).