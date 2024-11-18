Количество платежных карт в Казахстане достигло 80 млн единиц

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) представил обзор статистики по безналичным карточным операциям за 9 месяцев 2024 года.
Резюме
По итогам января-сентября 2024 года объем безналичных карточных транзакций в стране составил 117,1 трлн тенге (+15% г/г) или 87% к ВВП. Этот рост поддерживался в целом благоприятными экономическими условиями в стране, продолжающейся цифровизацией экономики, в том числе сильным ростом числа активных пользователей онлайн-сервисов банков (с 22,0 до 24,8 млн) и умеренным увеличением числа торговых предприятий (с 910 тыс. до 1,1 млн).
При среднемесячном показателе безналичных транзакций в 13 трлн тенге годовой показатель может составить 156 трлн тенге, превысив показатель ВВП на 16% (согласно ПСЭР на 25−29 гг., ВВП страны в текущем году может составить 134,2 трлн тенге).
Несмотря на дальнейшей рост проникновения безналичных расчетов доля безналичных операций по стране сохранилась на одном уровне в 86%, как и годом ранее.
Это обусловлено заметным ростом объема наличных денег в стране, как на фоне высоких инфляционных процессов (количество транзакций снизилось), так и перед стартом всеобщего декларирования и нескольких кампаний по фискализации мобильных переводов: суммарный объем обналичиваний за отчётный период составил 18,5 трлн тенге (16,6 трлн тенге годом ранее).
На фоне вышесказанного объем наличности в обращении (M0), то есть денег вне банковской системы, рос намного быстрее, чем за аналогичный период 2023 года (+12,3% г/г vs 7,2%), и составил 4,0 трлн тенге. Таким образом, в среднем, на каждого казахстанца теперь приходятся 197 тыс. тенге наличности против 178 тыс. тенге ранее.
Среди тенденций в способах осуществления безналичных транзакций отметим снижение доли интернет-платежей (с 83,0 до 80,5%) и оплат через POS-терминал (с 11,8% до 9,6%), но стремительный рост QR-оплаты (с 5,2% до 9,9%).
В абсолютном выражении QR-оплаты увеличились с 5,3 трлн тенге до 11,5 трлн тенге, превысив объемы оплат через POS-терминал (11,3 трлн тенге). При этом потенциал их дальнейшего роста остается существенным ввиду простоты, удобства, экономии на транзакциях и планов по внедрению единого QR-кода для оплат. Напомним, что единый QR-код для всех банков планируется внедрить в первой половине следующего года.
Международные карточки имели большее распространение, нежели локальные. Количество платежных карт международных систем выросло до 53,6 млн (+5,1 млн или 10,5%), а локальных — до 26,3 млн (+2,1 млн или 8,5%)., что привело к умеренной ребалансировке их долей на рынке (см. ниже).
Краткие итоги периода
Страновой уровень проникновения «безнала» за последние 12 месяцев не изменился, сохранившись на отметке 86% на фоне роста изъятий наличности и их объёма в обращении, достижения точки насыщения в крупных городах (н-р, в Алматы — 91%, в Астане — 86%). Напомним, что концентрация в объемах безналичных транзакций сохраняется высокой в трёх мегаполисах (вследствие высокой концентрации населения и покупательской способности): Алматы (51% от всего объема), Астане (9,5%) и Шымкенте (6,2%).
На фоне вышесказанного к началу октября 2024 года объёмы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности в 6,3 раза (117,1 vs 18,5 трлн тенге), практически также, как и годом ранее (в 6,1 раза: 101,5 vs 16,6 трлн тенге).
При этом «средний чек» одной операции по безналичным транзакциям вырос в отчетном периоде с 12,6 до 13,1 тыс. (+4,3%), по снятию из банкоматов — с 97,2 до 111,7 тыс. тенге (+14,9%), отражая высокие темпы роста номинальных заработной платы (+11,3%) и доходов казахстанцев (+9,4%).
В региональном разрезе лидерами прироста доли безналичных транзакций в отчетном периоде стали Алматинская (+7,3 п.п), Туркестанская (+6,3 п.п.) и Акмолинская (+5,2 п.п.) области. А цифровой разрыв между «лидерами» и «аутсайдерами» по безналу за год сократился с 23 п.п. до 21 п.п., но остается существенным. Сокращение этого цифрового разрыва потребует совместных усилий государства (стимулы, условия, налогообложение), бизнеса (расширение инфраструктуры, инвестиции в технологии) и общества (финграмотность, изменение привычек, соц. ответственность).