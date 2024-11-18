Доллар подорожал на Br0,0097 — его курс составил Br3,3897 за $1.
Курс юаня понизился на Br0,0005 — он составил Br4,6806 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0047 и составил Br3,3916 за 100 российских рублей.
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юань подешевел, российский рубль и доллар подорожали на торгах 18 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0097 — его курс составил Br3,3897 за $1.
Курс юаня понизился на Br0,0005 — он составил Br4,6806 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0047 и составил Br3,3916 за 100 российских рублей.