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Юань подешевел, российский рубль и доллар подорожали на торгах 18 ноября

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юань подешевел, российский рубль и доллар подорожали на торгах 18 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Доллар подорожал на Br0,0097 — его курс составил Br3,3897 за $1.

Курс юаня понизился на Br0,0005 — он составил Br4,6806 за 10 юаней.

Курс российского рубля повысился на Br0,0047 и составил Br3,3916 за 100 российских рублей.

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