Анохин: производство автобусов МАЗ планируется в Смоленской области

Губернатор пояснил, что на встрече с главой белорусского государства речь шла, в том числе, об инвестпроекте МАЗа в Смоленской области ― производстве перронных автобусов. Вторая тема ― создание сервисного центра для белорусской техники в этом регионе. На повестке дня также проект по восстановлению трамваев. Обсуждался и совместный проект с «Бобруйскагромашем».
«Это тоже значимо, важно, наши аграрии используют более 70% техники белорусского производства», ― цитирует Анохина БелТА.
Ранее в этом году было заключено соглашение о сотрудничестве МАЗа со Смоленской областью. Подписи поставили губернатор Василий Анохин и гендиректор предприятия Валерий Иванкович. Предполагалось, что совместное предприятие появится в российском регионе в том районе, где существуют налоговые льготы. Стороны обсуждали возможность подписания специнвестконтракта.
В ходе нынешней встречи с Василием Анохиным президент Беларуси затронул не только тему промышленной кооперации, но и свободного передвижения граждан.
«Когда мне говорят, что где-то там на границе у тебя со Смоленской областью кто-то кого-то проверяет, задерживает, ― мне плохо становится. Ну что мы проверяем друг друга? Да если надо кому-то обойти наши посты, они тысячу раз объедут. Они знают эти все тропы», ― отметил Лукашенко.