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Власти Новосибирска заказали ремонт бомбоубежищ за 66 млн

Аукцион продлится до 21 ноября.

В Новосибирске объявили конкурс на капитальный ремонт бомбоубежищ по адресам Станционной, 98А, Кошурникова, 1 и Сибиряков-Гвардейцев, 51. Информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком работ стало муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт», которое входит в структуру управления пассажирских перевозок департамента транспорта мэрии.

Торги стартовали 13 ноября, а заявки закончат принимать 21 ноября. Работы на трех объектах оцениваются в 66 011 692 рублей.

В укрытиях планируют полностью отремонтировать стены, полы, двери и гидроизоляцию, обновить электроснабжение, вентиляции, отопление и трубопроводы.

Ранее мы писали о том, что на декор новосибирских парков к Новому году власти потратят 1,7 миллионов рублей.

ЖКХ