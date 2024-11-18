Власти Новосибирска заказали ремонт бомбоубежищ за 66 млн

В Новосибирске объявили конкурс на капитальный ремонт бомбоубежищ по адресам Станционной, 98А, Кошурникова, 1 и Сибиряков-Гвардейцев, 51. Информация появилась на сайте госзакупок.
Заказчиком работ стало муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт», которое входит в структуру управления пассажирских перевозок департамента транспорта мэрии.
Торги стартовали 13 ноября, а заявки закончат принимать 21 ноября. Работы на трех объектах оцениваются в 66 011 692 рублей.
В укрытиях планируют полностью отремонтировать стены, полы, двери и гидроизоляцию, обновить электроснабжение, вентиляции, отопление и трубопроводы.
Ранее мы писали о том, что на декор новосибирских парков к Новому году власти потратят 1,7 миллионов рублей.